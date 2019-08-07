Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle yenişemedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle yenişemedi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarı önünde oynadığı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle yenişemedi - Sayfa 1

Ülker Stadı'nda 20 binin üzerinde taraftarının önüne çıkan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35. dakika Emre Belözoğlu, 45+1. dakikada ise Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 önde tamamladı.

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Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle yenişemedi - Sayfa 2

İkinci yarıda Cagliari, 54. dakikada Song ve 62. dakikada penaltıdan Joao Pedro ile goller buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle yenişemedi - Sayfa 3

Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü

Fenerbahçe'ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy'ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı.

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Fenerbahçe hazırlık maçında Cagliari'yle yenişemedi - Sayfa 4

Ülker Stadı'nda son olarak 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı lacivertli formayı Kadıköy'de giydi.

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