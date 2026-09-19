Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Asensio oynayacak mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında “Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Marco Asensio oynayacak mı?” soruları geliyor. Fenerbahçe, ligde zirve yarışını sürdürmek için Eyüpspor karşısında 3 puan hedeflerken, teknik heyetin maç kadrosunda yapacağı tercihler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Fenerbahçe taraftarı, pazar günü oynanacak mücadelede takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

MARCO ASENSİO FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Marco Asensio’dan iyi haber geldi. İspanyol yıldızın Eyüpspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başladığı ve karşılaşma kadrosunda yer almasının beklendiği bildirildi. Asensio’nun ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktörün maç öncesi kararına bağlı olacak.

ASENSİO NEDEN OYNAMAMIŞTI?

Marco Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe’nin önceki karşılaşmalarında forma giyememişti. İspanyol futbolcu tedavi ve bireysel çalışma sürecinin ardından takıma dönerek Eyüpspor maçı öncesi antrenmanlarda yer aldı.

FENERBAHÇE’DE EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe’de Eyüpspor karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu teknik heyet tarafından takip ediliyor. Asensio’nun dönüşü hücum hattı için önemli bir gelişme olurken, maç kadrosunda yer alacak diğer isimler karşılaşma günü netleşecek.

FENERBAHÇE LİGDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı öncesinde Süper Lig’de zirve yarışının içinde bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını kazanarak puan kaybını telafi etmek ve üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

EYÜPSPOR’UN LİGDEKİ DURUMU NASIL?

Eyüpspor, sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçlarla ligde mücadele ediyor. İstanbul ekibi, güçlü rakibi Fenerbahçe deplasmanından puan çıkararak önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin Eyüpspor karşısındaki ilk 11’i maç saatine yakın belli olacak. Teknik direktörün savunma, orta saha ve hücum hattındaki tercihleri karşılaşma öncesinde açıklanacak. Asensio’nun dönüşüyle birlikte hücum bölgesindeki seçeneklerin artması bekleniyor.