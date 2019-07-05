Fenerbahçe antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
Sarı-lacivertli ekip Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli ekip taktik çalıştı.
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Çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam da yer aldı.
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse antrenmanda gösterdiği performansla göz doldururken teknik heyeti memnun etti.
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Yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe’de yeni transfer Alman golcü Max Kruse antrenmanda gösterdiği performansla göz doldurdu.
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