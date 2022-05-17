Fena geliyor Ankara bugün İstanbul yarın! Meteoroloji ve Orhan Şen'den son dakika duyurusu
ANKARA ve İstanbul için meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarılar geliyor. Ankara'da saat 15.00'dan sonra şiddetli yağmur bastıracak. Yarın da İstanbul yoğun yağış alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmininde bir çok ili de uyardı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den de şiddetli yağış uyarısı geldi. İşte son uyarılarla hava durumu:
TÜRKİYE şiddetli bahar yağmurları alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde arka arkaya son dakika uyarıları veriliyor. Başkent Ankara'da saat 15.00'dan sonra gök gürültülü sağanak yağış bastıracak. İstanbul için de yarın öğle saatlerinden sonra çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları da düşüyor. Meteoroloji Profesörü de şiddetli yağışlar olacağını haber verdi. İşte meteorolojinin sitesinde yer alan son dakika uyarıları ve son hava durumu tahmini:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 - 23 Mayıs 2022 tarihli hava tahminine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. 18 Mayıs çarşamba günü İstanbul'da çok kuvvetli yağmur var. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarı şöyle:
-18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bugün şiddetli yağış beklenen iller ise şöyle:
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis
Kar yağışı bile var : Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde de "19 Mayıs Perşembe akşamı Bolu Dağı geçidinde yoğun kar bekliyoruz. Trafikte aksamalar olabilir. " açıklaması yapıldı.