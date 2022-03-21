Fehmi Dalsaldı AIDS mi oldu iddialara 'İncir Reçeli' yanıtı Gullüm Show'un Azize'si Deniz Fehmi Dalsaldı kimdir
Huysuz Virjintaklitleriyle tanınan ve bir dönem Saba Tümer'in programındaki 'Gullüm Show'da Azize karakteri ile hafızalara kazınan ünlü komedyen Deniz Fehmi Dalsaldı'nın AIDS olduğu iddia edildi. Dalsaldı'dan iddialara 'İncir reçeli' ile yanıt geldi.
Huysuz Virjin, Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Seda Sayan, Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü ismin sesini taklit etmesiyle adını duyuran ve bir dönem Saba Tümer'in programında 'Gullüm Show'la ekranlarda olan ünlü komedyen Deniz Fehmi Dalsaldı'nın, AIDS ile mücadele ettiği iddia edildi. Dalsaldı, iddialara kişisel Instagram hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi.
Magazinkolik'in haberine göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Verdiği ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle sanat camiasının ‘felaket tellalı’ olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Gullüm Show’un Azize’si ünlü komedyen Fehmi Dalsaldı’nın AIDS ile mücadele ettiğini duyurdu.
Akay, yaptığı açıklamada, Saba Tümer ve Melek Baykal gibi isimlerin programlarında sokak röportajları yaparak tanınan ve ünlü isimlerin seslerini taklit ederek hafızalarda yer edinen ünlü komedyen Fehmi Dalsaldı’nın 2016 yılından beri hastalıkla mücadele ettiğini ve bu yüzden ekranlardan uzakta olduğunu söyledi.