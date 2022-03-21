Fehmi Dalsaldı AIDS mi oldu iddialara 'İncir Reçeli' yanıtı Gullüm Show'un Azize'si Deniz Fehmi Dalsaldı kimdir

Akay, yaptığı açıklamada, Saba Tümer ve Melek Baykal gibi isimlerin programlarında sokak röportajları yaparak tanınan ve ünlü isimlerin seslerini taklit ederek hafızalarda yer edinen ünlü komedyen Fehmi Dalsaldı’nın 2016 yılından beri hastalıkla mücadele ettiğini ve bu yüzden ekranlardan uzakta olduğunu söyledi.