Fedakarlık dağ boyu! Sağlık ekibi 1950 rakımlı tepeye tırmandı 86 yaşında ilk kez aşı oldu
KONYA'nın Hadim ilçesinde "dağ köyü" Gerez Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Zeynep Kara, kendisine Kovid-19 aşısı yapmaya gelen sağlık ekibini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı
Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programı kapsamında Konya'da aşılanan 86 yaşındaki Zeynep Kara, eve gelen sağlık ekibini görünce gözyaşlarını tutamadı.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, 1950 rakımda bulunan Hadim ilçesi Gerez Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kara'ya Kovid-19 aşısı yapmak üzere yola çıktı.
Eskiden bir "dağ köyü" olarak bilinen yüksek rakımlı kırsal mahalleye ulaşmaya çalışan sağlık ekibi, aracın gidemediği 3 kilometrelik patika yolu ise yürüyerek çıktı.
Hayatı boyunca doktora dahi gitmediği öğrenilen ve damadı ile kızıyla aynı evde yaşan yaşlı kadın, binbir türlü güçlükle karşılaşarak evine ulaşan sağlık ekiplerini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.