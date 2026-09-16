Fed dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD’de akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, artan enerji maliyetleri enflasyon baskısını güçlendirdi.

FED BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA ARTIŞA GİTTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) ise yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı.

KARAR METNİNDE ŞAHİN MESAJLAR: BİR ARTIRIM DAHA VAR

Fed’in karar metninde, ekonominin dirençli seyrini koruduğu ve enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde bulunduğu vurgulandı.

Faiz kararının ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre, Fed’in 18 üyesinden 12’si yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılmasını bekliyor.

Fed üyelerinin 2026 sonuna ilişkin politika faizi beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Daha önce yüzde 3,8 olarak öngörülen 2026 sonu faiz tahmini yüzde 4,1’e yükseltildi.

Yeni projeksiyonlarda enflasyon tahminleri yukarı çekilirken, işsizlik oranına ilişkin beklentiler aşağı yönlü güncellendi.

Fed’in açıklamalarında, ekonomik aktivitenin dayanıklılığını koruduğu belirtilirken, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Fed'in metin aralarında verdiği bu mesajlar, para politikasında sıkı duruşun sürdürülebileceğine işaret etti.

ABD'DE DİZELİN GALONU 6 DOLARI AŞTI

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle sert yükseliş yaşanırken, artan ham petrol maliyetleri ABD’de pompa fiyatlarına da yansıyor. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ABD’de dizelin galon fiyatı 28 Şubat’ta 3,75 dolar seviyesindeyken dün 6,05 dolara kadar çıktı.

AA’nın 16 Eylül verilerinde ise ulusal ortalama dizel fiyatı 6,31 dolarla yeni rekor seviyeye ulaştı.

Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı 104 dolar seviyesinde işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 99,25 dolar civarında bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI FED'İN FAİZ KARARINI ETKİLEDİ

Petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, yalnızca sürücülerin pompa maliyetlerini yükseltmekle kalmıyor, ekonomideki genel enflasyon baskısını da artırıyor. Özellikle dizel fiyatlarındaki yükseliş, taşımacılık maliyetleri üzerinden mal ve hizmet fiyatlarına da yansıyabiliyor.

Nitekim ABD’de ağustos ayı enflasyonu yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşirken, enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon baskısının önemli unsurlarından biri oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından piyasalarda Fed’in faiz artıracağı beklentisi de güçlenmişti.

Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

TRUMP: PETROL FİYATLARI DÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'la devam eden savaşın bitmesi halinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.