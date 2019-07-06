F.Bahçe ve G.Saray Falcao'nun peşinde
Transfer sezonunda forvet arayışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao için yarışa tutuştu.
Transfer sezonunu oldukça hızlı ve verimli kullanmaya çalışan Fenerbahçe ve Galatasaray forvet transferinde Vedat Muriqi'nin ardından yeniden karşı karşıya geldi.
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Fransız L'equipe'in haberine göre Kolombiyalı Radamel Falcao için iki kulüp yeniden yarışa tutuştu.
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Henüz resmi olarak sonuçlanmasa da Muriqi'yi kadrosuna kattığı konusunda kulis bilgileri dolaşırken, Fenerbaheçe'nin diğer forvet arayışını da Falcao'dan yana kullanacağı belirtiliyor. Bu noktada devrede Galatarasay da bulunuyor.
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Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmelerin başlatıldığı, Fransa'ya görüşmeler için temsilci gönderildiği L'equipe tarafından duyuruldu.
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