F.Bahçe ve G.Saray Falcao'nun peşinde

F.Bahçe ve G.Saray Falcao'nun peşinde

Transfer sezonunda forvet arayışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao için yarışa tutuştu.

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Transfer sezonunu oldukça hızlı ve verimli kullanmaya çalışan Fenerbahçe ve Galatasaray forvet transferinde Vedat Muriqi'nin ardından yeniden karşı karşıya geldi.

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Fransız L'equipe'in haberine göre Kolombiyalı Radamel Falcao için iki kulüp yeniden yarışa tutuştu.

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Henüz resmi olarak sonuçlanmasa da Muriqi'yi kadrosuna kattığı konusunda kulis bilgileri dolaşırken, Fenerbaheçe'nin diğer forvet arayışını da Falcao'dan yana kullanacağı belirtiliyor. Bu noktada devrede Galatarasay da bulunuyor.

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F.Bahçe ve G.Saray Falcao'nun peşinde - Sayfa 4

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmelerin başlatıldığı, Fransa'ya görüşmeler için temsilci gönderildiği L'equipe tarafından duyuruldu.

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