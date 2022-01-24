Fatma Girik'in oğlu rolünü alan Zafer Algöz'den bomba anı! 'Saçmalamayın lan!' deyip...
Fatma Girik'in ölümünün ardından 2006'daki Hasret dizisinde oğlunu canlandıran Zafer Algöz'ün yıllar evvel anlattığı çekim anısı yeniden gündeme geldi.
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı, Türk sinemasının '4 yapraklı yoncası'nın yeşil gözlü güzeli Fatma Girik'in ölümü hem sanat dünyasını hem de tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Fatma Girik'in İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanmasının ardından zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefatının ardından oyuncu dostları ve sevenleri art arda paylaşımlar yaptı. Öte yandan sosyal medyada Fatma Girik'in hayatına ilişkin detaylar da tek tek paylaşılırken, Fatma Girik'in 2006 yılında 'Hasret Ana' rolüyle rol aldığı Hasret dizisinde oğlunu canlandıran Zafer Algöz'ün yıllar önce bir YouTube kanalına Fatma Girik ile ilgili anlattığı anılar yeniden sosyal medyada viral oldu.
Fatma Girik'in hiç bilinmeyen anısı sosyal medyada viral oldu
Usta oyuncu Zafer Algöz'ün Kafa Tv isimli YouTube kanalına, Fatma Girik'in sağlığında sarfettiği övgü dolu sözler sosyal medyanın yeniden gündeminde... Türkiye'de kadın oyuncuların arasından başarısı ve bilgisiyle sıyrıldığını ve beraber çalıştığı oyunculara tecrübesiyle ışık tuttuğunu ifade ederek, 2006 yılında Hasret dizisinde oğlunu canlandırdığı Girik'in hiç bilinmeyen yönlerini anlattığı videoda bugüne kadar hiç duyulmamış bir hikaye sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Çekimler aksayınca, Dizide Hasret Ana rolündeki Fatma Girik'in İstanbul'da yaşayan zengin iş adamı oğlunu canlandıran Zafer Algöz, dizideki bir hastane çekimi sırasında 'buzlu cam' krizi yaşandığını, çekimin buzlu cam takacak teknik görevlilerin geleceği süreye kadar aksamasının önüne usta oyuncunun bulduğu yöntemle geçildiği ve krizi ustalıkla çok kısa sürede çözdüğünü anlattığı video defalarca paylaşıldı.
Fatma Girik sinirlenerek 'Saçmalamayın lan' diye araya girmiş
Hasret dizisinin ameliyathane çekimleri sırasında oda camının düz cam olması sebebiyle sete ara verildiğini anlatan Zafer Algöz, ameliyathane camlarının buzlu cam olması gerektiği için yönetmenin camı değiştirtmek istediğini ve bunun da epey zaman alacağı için Fatma Girik'in çok sinirlendiğini 'Saçmalamayın lan!' diyerek duruma müdahale ettiğini anlattı.