Fatma Girik'in oğlu rolünü alan Zafer Algöz'den bomba anı! 'Saçmalamayın lan!' deyip...

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı, Türk sinemasının '4 yapraklı yoncası'nın yeşil gözlü güzeli Fatma Girik'in ölümü hem sanat dünyasını hem de tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Fatma Girik'in İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanmasının ardından zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefatının ardından oyuncu dostları ve sevenleri art arda paylaşımlar yaptı. Öte yandan sosyal medyada Fatma Girik'in hayatına ilişkin detaylar da tek tek paylaşılırken, Fatma Girik'in 2006 yılında 'Hasret Ana' rolüyle rol aldığı Hasret dizisinde oğlunu canlandıran Zafer Algöz'ün yıllar önce bir YouTube kanalına Fatma Girik ile ilgili anlattığı anılar yeniden sosyal medyada viral oldu.