'Fatma Girik benim yüzümden öldü' Türkmen bakıcı Güzel'den korona itirafı Ahu Turanlı Aşkar'ı suçladı

Fatma Girik'in kardeşi cenazenin ardından mal varlığına tedbir koydurdu: Fatma Girik'in vefatının ardından, mirasını manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a bıraktığı yönünde vasiyet bıraktığı haberlerin yayılmasıyla mal varlığına tedbir koyduran Günay Girik, Günay Girik ablası Fatma Girik'in öldürüldüğünü iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının son günlerinde hastanede hep yanında olan ve bakımını üstlenen, manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.