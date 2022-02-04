'Fatma Girik benim yüzümden öldü' Türkmen bakıcı Güzel'den korona itirafı Ahu Turanlı Aşkar'ı suçladı
Fatma Girik'in Türkmen bakıcısı Güzel'den 'Fatma Girik benim yüzümden öldü' itirafı... Bakıcı Ahu Turanlı Aşkar'ın kendisine PCR testi yaptırmadığını ve koronayı Fatma Girik'e bulaştırmış olabileceğini öne sürdü.
Fatma Girik'in tedavi gördüğü İstanbul Etiler'deki Liv Hospital hastanesinde koronavirüse bağlı gelişen zatürre sonrası çoklu organ yetmezliğinden vefat etmesinin ardından kardeşi Günay Girik'in, sanatçının yeğeni ve manevi kızı Ahu Turanlı Aşkar hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla skandal niteliğinde iddialar ortaya çıktı. Dün Tv8'deki 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Günay Girik'in avukatının, Fatma Girik'in Türkmen bakıcısının korona olduğu halde, Girik'e refakat eden manevi kızı Ahu Turanlı'nın aşı karşıtı olduğu ve 1000 lira olduğu gerekçesiyle PCR testi yaptırmadığı, çalışana hastalık izni vermediği gerekçesiyle sanatçıyı riske attığı yönündeki açıklamalarının ardından, Türkmen bakıcı Güzel, 'Fatma Girik benim yüzümden ölmüş olabilir' itirafıyla gündemi salladı.
Türkmen bakıcı Güzel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü: Türkiye, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik’i kaybetmenin üzüntüsünü atlatamadan bir yeni şokla derinden sarsıldı. Fatma Girik geçtiğimiz hafta tedavi olduğu hastanede koronavirüse yakalanmış ve hayatını kaybetmişti. Fatma Girik’e o virüsü istemeden de olsa bulaştırdığını düşünen Türkmen bakıcı Güzel'in itirafları gündeme bomba gibi düştü.
Fatma Girik'in kardeşi cenazenin ardından mal varlığına tedbir koydurdu: Fatma Girik'in vefatının ardından, mirasını manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a bıraktığı yönünde vasiyet bıraktığı haberlerin yayılmasıyla mal varlığına tedbir koyduran Günay Girik, Günay Girik ablası Fatma Girik'in öldürüldüğünü iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının son günlerinde hastanede hep yanında olan ve bakımını üstlenen, manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
Fatma Girik'in ölümünde ihmal mi var? 'Ahu Turanlı 1000 liralık PCR testini yaptırmadı' iddiası: Avukat Akın Centilmen, Günay Girik'in ablası Fatma Girik'in ihmal dolayısıyla 'öldürüldüğü'nü ileri sürerek suç duyurusunda bulunmasına yönelik, Fatma Girik'in uzun yıllardır yanında çalışan Türkmen bakıcısının 15 Ocak Cumartesi günü izne çıktığını ve bir gün sonra yeniden Fatma Girik'in yanına döndüğünü, 16 Ocak Pazar günü Türkmen bakıcının Ahu Turanlı'ya 'Kendimi iyi hissetmiyorum, bana PCT testi yaptırır mısınız" dediğini, PCR testinini hastanede 1000 lira olması nedeniyle çok pahalı bularak ve 'Soğukalgınlığı olmuştur' diyerek önemsemediğini öne sürerek izleyicileri ve sunucular Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın ağzını açık bırakan iddialar ortaya atmıştı.