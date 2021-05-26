Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında gasp mağduru bir kadın olduğu ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekiplere Seda A. olduğu öğrenilen kadın, öğle saatlerinde ekmek almak için fırına gittiğini, eve döndüğü sırada ise, arkasından gelen 1.70-1.75 boylarında, kilolu, sarı tişörtlü bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı.