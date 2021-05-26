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Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

FATİH’te fırından döndüğü sırada kendisine saldıran bir kişinin 300 lira bulunan çantasını alıp kaçtığını öne süren kadının yalanını, güvenlik kameralarını izleyen polis ortaya çıkardı. Elini tırnaklarıyla çizip, çantasını çöpe attığı belirlenen kadın, gasp yalanını kocasının ilgisini çekebilmek için uydurduğunu söyledi.

Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında gasp mağduru bir kadın olduğu ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekiplere Seda A. olduğu öğrenilen kadın, öğle saatlerinde ekmek almak için fırına gittiğini, eve döndüğü sırada ise, arkasından gelen 1.70-1.75 boylarında, kilolu, sarı tişörtlü bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı. 

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Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

Seda A., saldırganın arkasından yaklaşıp, karnını sıktığını, kendisini yere düşürdüğünü ve tırnakları ile ellerini çizerek, içinde 300 TL ve sürücü belgesi bulunan çantasını alıp, kaçtığını söyledi.

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Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

Polis ekipleri, kadının geçtiği güzegahtaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Görüntülerden yalnız yürüyen kadına herhangi bir saldırı olmadığı, eşkale uygun bir kişinin bulunmadığı belirlendi. Görüntülerden kadının çantasını çöp konteynerine kendisinin attığı, elini de tırnaklarıyla kendisinin çizdiği görüldü.

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Fatih'te yaşandı! Kocasının ilgisini çekmek için gasp edildiğini öne süren kadının oyununu polis bozdu

Kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, ilgisini çekebilmek için gasp yalanını uydurduğunu söyleyen Seda A. hakkında suç uydurmak suçundan işlem yapıldı. Seda A.'nın, sağlık raporu alınmak üzere doktora sevk edilecek.

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