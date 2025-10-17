Fatih Ürek'e gerçekte ne oldu? Entübe edilmişti kalp krizinin sebebi için şok iddia

Fatih Ürek'in doktoru yaptığı son açıklamada "Felç riskine' ilişkin olarak bunu ünlü sanatçıyı uyandırdıklarında öğrenecekleri belirtip şunları söyledi:

--Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim.

-Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde."