Fatih Ürek'e gerçekte ne oldu? Entübe edilmişti kalp krizinin sebebi için şok iddia
Fatih Ürek, çarşamba günü evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili bugün kritik gelişmeler bekleniyor. Doktorlar entübe edilen sanatçıyı bugün uyandırmayı planlıyor. Fatih Ürek'in felç geçirip geçirmediği uyandırılınca ortaya çıkacak. Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmesinin sebebiyle ilgili ise ortaya şok bir iddia atıldı.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili bugün kritik gelişmeler bekleniyor. Hastaneye 'entübe' edilmiş olarak getirilen Fatih Ürek, doktorlar tarafından uyutuluyordu. 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek'in beyin hasarı alıp almadığı bilinmiyor. Gelen son bilgilere göre Fatih Ürek'e doktorları bugün uyandırmayı planlıyor.
Fatih Ürek'in doktoru yaptığı son açıklamada "Felç riskine' ilişkin olarak bunu ünlü sanatçıyı uyandırdıklarında öğrenecekleri belirtip şunları söyledi:
--Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim.
-Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde."
FATİH ÜREK'İN KALP KRİZİ SEBEBİ İÇİN ŞOK İDDİA
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş sürerken bugün kalp krizi geçirmesinin sebebine ilişkin şok bir iddia gündeme düştü. İddiaya göre daha önce kalbine stent takılan Fatih Ürek, zayıflama iğnesinin kurbanı oldu. 59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun da kalbini zayıflattığı söyleniyor.
KİLOLARINI BÖYLE Mİ VERDİ? İĞNE KRİZ GEÇİRTİR Mİ?
Fatih Ürek aldığı kiloları hızlı bir şekilde vermişti. Peki zayıflama iğnesi kalp krizine sebep olabilir mi? Kanal D canlı yayınına çıkan Dr. Zayıflama iğnelerini değerlendiren Yavuz Dizdar şu bilgiyi verdi:
-"İnsanın yeme faaliyetini azaltan etkiye sahip olduğunu söylüyorlar. Vücutta sebebiyet verdiği durumunun detayını kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Hatta bazı çalışmalar kalp içi koruyucu diyor. 20 ay 30 ay sonra kilo verdiği zaman kalp için koruyucu. O an uygulama sırasında kalp için koruyucudur bilgisi yok.
-Siz insülin salgısını arttırdığınız zaman şekeri de beraberinde düşürürsünüz. Kandan çekildiği zaman ritim bozulabilir. Bu ister istemez kalple ilgili sorun yaratabilir. Mevcut tablo bunu andırıyor ama tabii ilaçla ilgili mi bilemeyiz. Bir kenara zayıflama iğnelerini koymak zorundasınız."