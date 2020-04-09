Fatih Ürek Demet Akalın için çok ağır konuştu 'Benim için bitmiştir'
Demet Akalın'la bir süredir küs olan Fatih Ürek, Saba Tümer ile yaptığı Instagram canlı yayınında Akalın'a demediğini bırakmadı. İki yakın dostun arasındaki gerilim hala sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda Fatih Ürek ve Demet Akalın arasında çıkan, Ürek'in ablasını kaybetmesiyle başlayan 'Dedikoducu' kavgası hala devam ediyor. İki yakın dost olan Demet Akalın ve Fatih Ürek birbirlerine demediğini bırakmamış, iletişimi kesmişti.
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Geçtiğimiz gün Bayan Kahkaha lakaplı Saba Tümer ile beraber Instagram üzerinden canlı yayınla sohbet eden Fatih Ürek, Demet Akalın konusu açılınca gerildi. Ürek, yeniden Demet Akalın'a ateş püskürdü.
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Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' dedi.
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Demet Akalın için ''O benim için sıfıra sıfır bir karakterde insan'' diyen Fatih Ürek, aylar önceki kavgayı yeniden alevlendirdi.
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