Fatih Ürek Bodrum'da kaza yaptı! Yaşadığı korku dolu anları anlattı bakın ne dedi...

Bir süredir Bodrum'da olan Fatih Ürek (56), önceki gece trafik kazası geçirdi. Neyse ki kazayı yara almadan atlatan Fatih Ürek, kaza anlarını anlattı. Maddi hasarlı kazanın ardından Ürek'in otomobili otoparka çekildi. Ünlü şarkıcı ise evine taksiyle döndü.