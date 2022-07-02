Fatih Ürek Bodrum'da kaza yaptı! Yaşadığı korku dolu anları anlattı bakın ne dedi...
"Hadi hadi" şarkılarla hafızalara kazınan Fatih Ürek bir süredir Bodrum'daydı. Önceki akşam trafik kazası geçiren Ürek kazayı yara almadan atlattı. Maddi hasarlı kazanın ardından taksiyle evine dönen Ürek " Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok." diyerek yaşadığı kazayı anlattı...
"Hadi hadi" şarkılarla hafızalara kazınan Fatih Ürek havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da almıştı. Tatil sezonunu açan Ürek önceki akşam Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Maddi hasarlı kazanın ardından yara almadan atlatan Ürek taksiyle evine döndü. Ürek kazayla ilgili yaşadıklarını anlatarak " Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok." dedi..
Bir süredir Bodrum'da olan Fatih Ürek (56), önceki gece trafik kazası geçirdi. Neyse ki kazayı yara almadan atlatan Fatih Ürek, kaza anlarını anlattı. Maddi hasarlı kazanın ardından Ürek'in otomobili otoparka çekildi. Ünlü şarkıcı ise evine taksiyle döndü.
Trafik kazası geçirdi
Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan ve tatil sezonunu açan Fatih Ürek, önceki gece Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi.
Yara almadan atlattı
Kazayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına olayı anlattı. 56 yaşındaki Ürek, şöyle konuştu...