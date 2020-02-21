Fatih Terim'le anısını paylaştı! Acun Ilıcalı övgü yerine aldığı cevapla şok oldu

''Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Şöyle bir örnekle verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu.''

İşte Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim anısı





