Fatih Terim'le anısını paylaştı! Acun Ilıcalı övgü yerine aldığı cevapla şok oldu
Oğuzhan Uğur ile 'Survivor Tehlikeli Sular' programına katılan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'le ilgilisini anısını anlattı. Ilıcalı, Terim'den övgü beklerken aldığı cevap ile neye uğradığını şaşırmış.
Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Survivor Tehlikeli Sular' programına katılan Acun Ilıcalı, Survivor itiraflarını ardı ardına yaptı. Uğur'un sorularına samimi cevaplar veren Ilıcalı, Survivor Adası'na giriş yaptığı lüks araçlardan da bahsetti.
Acun Ilıcalı, programın ilk bölümünde kullandığı birbirinden lüks araçların kendisinin olmadığını söylerken ‘Onlara binecek kadar düşmedim’ lafıyla dikkat çekti.
Acun Ilıcalı ayrıca Fatih Terim’le ilgili bir anısını da Uğur’la paylaştı. İşte Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim anısı:
''Fatih Terim aradı bir gün. 'Acun' dedi, 'Bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim.''
''Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Şöyle bir örnekle verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu.''
İşte Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim anısı