Fatih Terim yeniden dede oluyor kızı Merve Terim hamile: Riskleri biliyorum...

Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla..