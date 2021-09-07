Fatih Terim yeniden dede oluyor kızı Merve Terim hamile: Riskleri biliyorum...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dördüncü kez dede oluyor. Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin Instagram hesabından ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yaman adında bir de oğulları olmuştu. İlk hamileliğinde sorunlar yaşayan Merve Terim, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Merve Terim müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Terim, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
"Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım...
Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla..