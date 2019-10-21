Fatih Terim: Ne durumda olacağımızı biliyoruz

"Yarın da kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor"

Yarın Real Madrid'e karşı oynamalarının oyuncuları için şans olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Böyle maçlarda şunu söylerim oyuncularıma, bu bir şanstır. Özellikle oyuncularımızın kendini gösterme çabası, dünyanın bu maçı izliyor olması onları daha ön plana çıkarıyor. Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. Paris-Saint Germain maçında da maç sonu taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Bu pek alışık olduğumuz bir şey değil ama taraftar o gün bu takımın mücadelesini gördü. Yarın da kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor. İyi oyun oynamamız gerekiyor. Oyuncularımın tamamen konsantre olması lazım. Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur. Her zaman gelmez, geldiği zaman da iyi değerlendireceksin" diye konuştu.