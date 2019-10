Fatih Terim: Ne durumda olacağımızı biliyoruz

"90 dakika konsantrasyonumuzu bırakmamamız gerekiyor"

Real Madrid'e karşı oyunun hiçbir anında konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini belirten Terim, "Yarın Real Madrid'i mutlaka ve mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız. Ne zaman topu kontrol edeceğiz, ne zaman geçiş hücumu yapacağız bunları iyi planladık. Adam ve alan markajının en üst düzeyde olması gereken maçlardan biri. Oyunun her yönünü oynayabilen bir takım ile karşılaşacağız. Tabii ki top rakipteyken takım olarak defansif problemleri var. Biz de bunu iyi değerlendirmeliyiz. 90 dakika konsantrasyonumuzu bırakmamamız gerekiyor. Böyle maçlarda konsantrasyon kaybının telafisi olmaz, bunu zaten Paris-Saint Germain maçında gördük. 55-60 gibi yüzdede topun kendisinde olmasını isteyen bir takım, her an her saniye oyuna konsantre olmalıyız. Kolay top kaybı, merkezde kaybedilen toplar bizim için çok sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmeliyiz Real Madrid'e. Kenarları iyi kullanıyorlar, geçiş hucumları çok etkili. Hazard, Benzema, Vinicius gibi önde hücum silahları var, çok tehlikeli bir takım. Başlangıçla birlikte 90 dakikayı çok iyi oynamalıyız" şeklinde konuştu.