Fatih Terim Mete Kalkavan'a ne dedi? Gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray'ın, Atiker Konyaspor ile deplasmanda berabere kalmasının ardından Fatih Terim, sahaya girip Mete Kalkavan'a bir şeyler söylemişti. Herkes Fatih Terim'in Konyaspor maçıyla ilgili bir şeyler söylediği kanaatindeydi. Oysa gerçek başkaydı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 0-0 golsüz berabere kalmış ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren teknik direktör Fatih Terim, hakem Mete Kalkavan'ın yanına gitmişti.
Fatih Terim'i dinlemekle yetinmişti: Fatih Terim sahaya girmiş ve maçın hakemi Mete Kalkavan'a bir şeyler söylemişti. Ancak deneyimli hakem, Fatih Terim'i dinlemekle yetinmişti. Spor kamuoyu, Terim'in Mete Kalkavan'a neler dediğini merak etmişti.
Gerçek bambaşka çıktı: Olayı izleyen herkes Fatih Terim'in Konyaspor maçıyla ilgili bir şeyler söylediği kanaatindeydi. Oysa gerçek başkaydı.
''Dirar’a neden sarı kart göstermedin'': Fatih Terim, burada Mete Kalkavan’a “Ankaragücü maçında Dirar’a neden sarı kart göstermedin. Gösterseydin bize karşı derbide oynamayacaktı” dediği öğrenildi.