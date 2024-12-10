Fatih Ruhlu Türkler ve Lider Recep Tayyip Erdoğan

61 yıllık Suriye rejimi çöktü. Esad ülkeyi terk etti. Rusya’da olduğu tahmin ediliyor. Suriye’nin öz evlatları Suriye’nin kaderini yazdı. Suriye’de hatta Ortadoğu tarihinde yeni bir dönem başlayacak.

Suriye’de asıl mücadele yeni başlıyor. Suriye’nin yeniden inşası için, alt yapı, teknik donanım, eğitim, sanat, siyaset ve hayat…

Suriye’de yaşananları Irak’la kıyaslamak mümkündür. Irak’ta Saddam Hüseyin’i işgalci güç olan ABD devirdi. Irak’ta Saddam’ın devrilişi, ülkeyi muazzam bir kaosa sürüklemişti. Bu kaos Irak’ın belini büktü, hatta kırdı.

Suriye’de devrim yabancı güçler aracılığıyla olmadı. Suriyeliler, Suriye’nin kaderini yazdı. Suriye muhaliflerinde Saddam’ın devrilişinin ardından Irak’ta olup bitenlerden ders alınmış gibiler ki kaos ortamının doğmasına müsaade etmediler. Suriye’yi; Esad’dan, İran ve Rusya’nın gölgesinden kurtardılar.

Suriye’de Esad rejiminin çökmesinde en büyük katkı Türkiye’nin. Suriye’ye en büyük desteği Türkiye verdi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ekonomik ve siyasi bedeller ödeyerek Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan; Suriye’de yeni dönemin inşasına uluslararası camianın destek vermesi gerektiğini, Hak ve hukuka uygun olarak Suriye’nin tüm kesimlerini kucaklayıcı bir yönetim kurulmasını,

İntikam duygusuyla hareket edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin katkılarıyla Suriye bunu başaracaktır.

Sayın Erdoğan’ın “İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin” ifadeleri dünya liderinin gücünü ve inancını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Suriyeli mültecilerin ve Suriye muhalefetinin arkasında duran tek lider oldu. Hatta bedel ödemesine rağmen geri adım atmadı.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ısrarla Esad’a görüşme çağrısı yaptı. Esad, Sayın Erdoğan’ın uzattığı elin kıymetini bilemedi, o eli tutamadı.

Suriye’de Esad’ın devrilmesi, rejimin yıkılması ve Suriye’deki muhaliflerin yönetime el koymasıyla Sayın Erdoğan’ın ne kadar öngörülü ve uzağı görerek hamle yapan bir lider olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu.

Türkiye, Suriye’de etkili. Libya’da etkili. Irak’ın yeniden inşa sürecinde etkili. Türkiye oyun kurucu, büyük devlet olarak ön planda.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın tarih yazdılar.

MİT ve TSK’nin radarındaydı bölge. Ankara; 27 Kasım’da Suriyeli muhaliflerin başlattı harekatın “Yıldırım Harekâtının hızla Şam’a ulaşacağını biliyordu. O nedenle Esad’ın devrilmesi Ankara için sürpriz olmadı. Türkiye’nin Suriye’deki önceliği; Suriye’nin yeniden inşası. PKK ve YPG ile mücadelesi. Suriyeli mültecilerin ülkelerine sağ selamet dönüşlerinin sağlanması.

Aylan bebek ve diğerleri geri gelemeyecek, ama bu kutlu zaferin ruhu onlara ulaşacaktır.

"İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız" diyen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın duasının kabulüne şahitlik ettik.

Suriye halkının zaferi mübarek olsun!

Ölüm Kampı Esad İçin Hazırlanmalı

Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından, başkent Şam'ın hemen dışındaki Sednaya Askeri Hapishanesi'ni boşaltmak için çalışmalar yapılırken, yakınlarını bulmaya çalışan binlerce kişi cezaevine akın etti.

Kardeşini, çocuğunu, babasını, eşini bulmak için cezaevine gelenler Sednaya'da bir yeraltı hapishanesi olduğu söyledi.

Duvar yıkarak ve zemin kazılarak cezaevinin farklı bölgelerine ulaşıldı. Cezaevinin labirent yapısı tam bir ölüm kampı ve işkence üssü. Bu cezaevinde 30 binden fazla kişinin işkenceyle öldürüldüğü,

Mahkumların tıbbi yardım eksikliği ya da açlık sonucu hayatlarını kaybettiği,

Cezaevinde idam edildikten sonra ölenlerin preslendiği ve sistemin planlı sistematiğinin yapıldığı,

Kadın mahkumların babasının kim olduğunu bilmediği tecavüz çocuklarını doğurduğunu,

Bunun yanında hangi suçtan dolayı mahkûm olduğunu bilmeyen Suriyeliler; 2000 yılında ölen baba Esad’ın yaşadığını sanıyorlar. Bizi Saddam’mı kurtardı diyorlar. O kadar ki dünyadan hayattan koparılmış insanlar.

Kadınlar 365 gün oruç tutuyor cezaevinde çünkü kendilerine az miktarda verilen yemeği çocukların proteine ihtiyacı var diyerek onlara yediriyorlar.

Mahkûm insanlar konuşma özelliğini yitirmiş,

Oturur vaziyette ölmüş insanlar,

Esad; Hitlerden Netenyahu’ dan daha fazla insanlıktan çıkmıştır.

Esad; korku devleti kurmuş ve ülkeyi korkuyla, baskıyla dizayn etmiş.

Esad; insanlık suçu işledi, Suriye halkının vicdanında mahkûm edildi. Gerçekte de yargılanıp mahkûm edilmelidir.