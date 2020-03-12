Fashion TV en güzel genç kızı ve genç erkeği Türkiye'de seçildi bakın kimler
'Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey' yarışmasının birincileri belli oldu. Kızlardan Elif Yılmaz, erkeklerden Mert Özcan birinci seçildi. Türkiye'yi yurt dışında temsil edecekler.
Fashion TV Türkiye temsilcisi Enis Onat'ın düzenlediği "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" final yarışmasının sonuçları belli oldu. "Miss Fashion TV World" yarışmasının jürisi birincileri seçerken oldukça zorlandı.
Gecenin finalinde Elif Yılmaz "Miss Fashion TV 2020 Turkey", Mert Özcan ise "Mr Fashion TV 2020 Turkey" ünvanı ile taç giydiler. Gecenin başında Suriye'de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu da yapıldı.
Yaklaşık bin kişinin başvuru yaptığı adaylar arasından seçilen yirmi erkek yirmi kadın yarışmacı "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında birinci olabilmek için ter döktüler. Bir haftalık kampın ardından önceki gece lüks bir otelde yapılan final gecesinde otuz kişilik jüri önüne çıkan kırk genç podyumda modellik yeteneklerini sergileyerek güzellikleri ile jüriye etkilemeye çalıştılar.
Sunuculuklarını Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel'in yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Emre Karayel, Mert Altınışık, modacı Cihan Nacar, modacı Ferruh Karakaşlı, tasarımcı Emel Yıldırım, Tümay Özokur, saç uzmanı Victoria İshkhanova'nın da bulunduğu, sanat yönetmenliğini ve koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı final gecesinde çeşitli moda tasarımcılarının defileleri yapıldı.