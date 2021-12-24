Faruk Tınaz'ın ölüm nedeni ne cenazesi ne zaman? Eşinden 'doktor ihmali' iddiası
Türk Sanat müziğinin güçlü ismi Faruk Tınaz'ın ölüm nedeni eşinin yaptığı açıklama sonrası bir kez daha gündeme geldi. Veli Efendi Hipodramı'nda düzenlenen törende, eşi Canan Tınaz, Faruk Tınaz'ın 'doktor ihtimali' nedeniyle vefat ettiğini iddia etti.
İSTANBUL'da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybettti. Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü. Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır. Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.
Canan Tınaz: Çok büyük bir doktor ihmali var
Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin duayen ismi Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz'ın ölümü sonrası açıklama yapan eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu
Türk müziğinin başarılı sanatçılarından 65 yaşındaki Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti.
Acı haberi duyuran yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü "Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.