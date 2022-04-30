Fare eti yiyince uçakta olanlar oldu! Tolgahan Sayışman'ın yeni işi şaşırttı: Duştan çıkınca...
Aynasız Haluk filmiyle sinema dünyasına geri dönen Tolgahan Sayışman yeni işini açıkladı. Sayışman ayrıca bilinmeyen yönlerini de itiraf etti.
Yakışıklı, yetenekli, iki çocuk babası Tolgahan Sayışman Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu. Sayışman ayrıca yeni projesi ve işiyle ilgili de konuştu.
* Yakışıklısın, şöhretlisin, varlıklısın ve iyi bir aile babasısın. Her şey dışarıdan göründüğü gibi kusursuz mu? Yoksa tuzaklara düşüp savrulduğun zamanlar oldu mu?
Geçmiş yıllarda o dediklerini çok yaşadım. Ne hikâyelerim var, sadece çok yakın çevremin bildiği...
* Sen haddini bilen biri misin?
Evet, zamanla öğrendim.
* Birazcık anlatsan...
Çok enteresan ortamlarda, ilginç insanlarla çalıştım. Kandırıldım, inanılmaz kazıklar da yedim. Ama Allah bir şekilde korudu. Çok daha kötü durumlara düşebilirdim. Bu anıları anlatmanın şu an için zamanı değil. Ama vakti geldiğinde
paylaşacağım.
* Seni tanıyalı 20 yılı geçti. Bu süreçte iyi bir oyuncu olarak kendini ispatlamanın yanı sıra evlendin, iki çocuk babası oldun, kendi yapım şirketini kurdun. Peki, görmediğimiz nasıl değişimler geçirdin?
Aslında saydıkların planladığım şeylerdi. “40’lı yaşlara yeni bir hayat, yeni atılımlar, yeni yatırımlarla gireceğim” derdim. Şimdi onların altyapısını oluşturuyorum. İçsel olarak daha olgunum. Artık söylenmek isteneni karşımdakinin hareketlerinden bile çıkarıyorum. Biraz da insanların diğer yüzleriyle tanıştığım bir dönem. Bu yüzden de sabrımın ve sinirlerimin çelik gibi olması gerektiği yıllardayım diye düşünüyorum.