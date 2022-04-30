Fare eti yiyince uçakta olanlar oldu! Tolgahan Sayışman'ın yeni işi şaşırttı: Duştan çıkınca...

* Yakışıklısın, şöhretlisin, varlıklısın ve iyi bir aile babasısın. Her şey dışarıdan göründüğü gibi kusursuz mu? Yoksa tuzaklara düşüp savrulduğun zamanlar oldu mu?

Geçmiş yıllarda o dediklerini çok yaşadım. Ne hikâyelerim var, sadece çok yakın çevremin bildiği...

* Sen haddini bilen biri misin?

Evet, zamanla öğrendim.