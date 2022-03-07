Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.