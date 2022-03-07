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Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a 'IQ testi' gönderdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçioğlu'nun oynadığı Bergen filmi, dün vizyona girdi. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.  Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" diyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a IQ testiyle göndermede bulundu.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edildi. 

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Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yasaklayan Adana Kozan Belediyesi Başkanı'na IQ testi

Özgan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan imalı bir paylaşım geldi. 

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