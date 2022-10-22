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Farah Zeynep Abdullah'ı paylaşımları ele verdi! Yakışıklı çapkının yeni aşkı...

Farah Zeynep Abdullah'ı paylaşımları ele verdi! Yakışıklı çapkının yeni aşkı...

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan çapkın isim Umut Evirgen'le birlikte olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen ikiliyi bu defa yaptıkları sosyal medya paylaşımı ele verdi. Ünlü çift, Yunanistan'daki bir konsere gitti.

Farah Zeynep Abdullah'ı paylaşımları ele verdi! Yakışıklı çapkının yeni aşkı...

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'in adı güzel oyuncularla anılmaya devam ediyor.

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Farah Zeynep Abdullah'ı paylaşımları ele verdi! Yakışıklı çapkının yeni aşkı...

Sarıkaya ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran çapkın isim, önceki akşam oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da görüntülendi.

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Farah Zeynep Abdullah'ı paylaşımları ele verdi! Yakışıklı çapkının yeni aşkı...

Evirgen son olarak Alina Boz'u sosyal medyada yakın takibe almıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. 

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Farah Zeynep Abdullah'ı paylaşımları ele verdi! Yakışıklı çapkının yeni aşkı...

Çapkın işletmeci daha sonra Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da birlikte görüntülenmişti. Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıktı. 

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