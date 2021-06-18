Farah Zeynep Abdullah'a 'yeşil saç' şoku: B.k gibi olmuşsun!
Masumlar Apartrmanı'ndaki rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı sosyal medyada adeta çıldırttılar. Oyuncu, yeşile boyattığı saçı için çirkin benzetme yapan hayranını "Beni küçük düşürdü" diyerek savcılığa şikayet etti.
Sezon finali yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b...k gibi olmuşsun" şeklinde yorum yaptı.
"Aşağılandım"
Söz konusu mesaj, kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Bu durum, Farah Zeynep Abdullah'ı sinirlendirdi.
Tepki çeken yorum sonrası savcılığa başvuruda bulunan ünlü oyuncu, yazılan mesajlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü.