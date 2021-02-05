Fantezi sorusunun ardından cinsellik itirafı! Merve Boluğur Enes Batur'a anlattı!
YouTube'da Merve Boluğur, Enes Batur'un programına konuk oldu. Boluğur, cinsellikten aldatmaya birçok itirafıyla duyanları şaşırttı.
Uzun bir süredir televizyon ekranlarında yer almayan ve almayı da düşünmeyen hatta kariyerini oyunculuktan şarkıcılığa yönlendiren Merve Boluğur, Enes Batur'un YouTube kanalına konuk oldu.
Son günlerde sosyal medyadaki sürpriz açıklamalarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, yeni itiraflarıyla uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor. Elektro pop şarkılarıyla gündeme gelmesi beklenirken Enes Batur'un programına katılmasıyla Boluğur, cinsellik, aldatma, ilişkiler, oyunculuk birbirinden ilginç açıklamalara imzasını attı.
Kendisine birçok dizi, film teklifi geldiğini fakat sıcak bakmadığını dile getiren Merve Boluğur, bu sıralar oyunculuk yapmayı tercih etmediği için teklifleri reddettiğini söyledi.
Şimdilerde hayatında kimsenin olmadığını itiraf eden güzel oyuncu, beğendiği, hoşlandığı bir kişinin olduğunu da söylemekten çekinmedi.