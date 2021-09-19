Falcı bana 'Özer Hurmacı seni aldatıyor' dedi! Boşanma davasında akıllara zarar gerekçe
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’dan boşanıyor. Çiftin boşanma nedeni ise Mihriban Hurmacı'nın, gittiği falcıların 'Özer seni aldatıyor' demeleri...
En son Bursaspor’da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı Trabzonspor’da oynadığı 2015 yılında Mihriban Hurmacı’yla evlenmişti. Çiftin nikâh şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.
Özer Hurmacı 'çekişmeli boşanma davası' açtı
Özer Hurmacı, 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak Boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, boşanmaya 'astroloji'nin neden olduğu iddia edildi.
Mahkemeye verilen dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kuruyordu. Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı.
Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor’a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum’a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi.