Falcı bana 'Özer Hurmacı seni aldatıyor' dedi! Boşanma davasında akıllara zarar gerekçe

Mahkemeye verilen dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kuruyordu. Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı.