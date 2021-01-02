Falcao sakatlandı taraftar çıldırdı! Taraftarın 'ısı haritası' paylaşımı şaşkına çevirdi
Uzun süren sakatlık sonrası takıma katılan Falcao'nun Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasında tekrar sakatlanması taraftarın tepkisini gördü.
Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, evinde mücadele ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 30’a yükselti fakat averajla ikinci sıraya geriledi. Emre Kılınç 50'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 46. dakikada oyuna giren sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun sakatlanması ise taraftarın sabrını taşırdı.
Falcao 65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giymiş ve 5 dakika sahada kalmıştı.
Golcü futbolcu, Antalyaspor maçında 77. dakikada Jesse Sekidika'ya bıraktı ve böylece 28 dakikada sahada kalmış oldu.
İşte Radamel Falcao'ya sosyal medyadan gelen tepkiler: