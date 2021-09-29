Fala baktırıp aldatıyor demişti Mihriban Hurmacı'dan eşine 30 milyonluk hamle!
Futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı magazin basınının son günlerde sık sık konuştuğu isimlerden biri oldu. Özer Hurmacı astroloji haritasına bakarak beni aldatıyorsun diyen eşine boşanma davası açmıştı. Mihriban Özer'den eşine karşı atak geldi hem de 30 milyonluk bir atak!
Magazin basınında son günlerde konuşulan çiftlerden biri de Özer-Mihriban Hurmacı çifti oldu. Son olarak futbolcu Özer Hurmacı eşine Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor dediği eşine boşanma davası açmıştı. Eşi Mihriban Özer'den de çok konuşulacak karşı bir hamle geldi.
Mihriban Hurmacı boşanma davası açan futbolcu eşi Özer Hurmacı’yı affetmedi ve karşı boşanma davası açtı. Eşinden boşanmak için tam 30 milyon istiyor.
Magazin masalarında günlerdir konuşulan bu açıklamaların tamamen kurgu olduğunu söyleyen Mihriban Özer , 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti.
Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma