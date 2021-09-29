Fala baktırıp aldatıyor demişti Mihriban Hurmacı'dan eşine 30 milyonluk hamle!

Magazin basınında son günlerde konuşulan çiftlerden biri de Özer-Mihriban Hurmacı çifti oldu. Son olarak futbolcu Özer Hurmacı eşine Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor dediği eşine boşanma davası açmıştı. Eşi Mihriban Özer'den de çok konuşulacak karşı bir hamle geldi.