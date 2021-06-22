Faizsiz kredi imkanı! 75000 TL'ye kadar çıkıyor
Devlet firmalara dev destek sağlıyor. İmalat sektöründeki mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkanında ikinci etap başvuru süreci başlatıldı, şartlar esnetildi. Başvurular 9 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten alınacak.
Kovid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkanı sunan Hızlı Destek Programı sürüyor.
A Haber'deki habere göre KOSGEB, hem daha fazla işletmenin yararlanması için başvuru koşullarını esnetti hem de programda ikinci etabı başlattı. Başvurular 9 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten alınacak.
İŞTE YENİ ŞARTLAR
- Gelir kaybı kriterinde 2019 toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak.
- Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak.