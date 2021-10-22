Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi önceki gün Etiler’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı.Fotoğraf karesine yansıyan Fahriye Evcen’in çantasının fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte Fahriye Evcen'in kullandığı çantanın fiyatı...
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi önceki gün Etiler’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının kendilerine yönelttiği soruları yanıtsız bırakan ikili kısa süre sonra AVM’den ayrıldı. Fotoğraf karesine yansıyan Fahriye Evcen’in çantasının fiyatı ise dudak uçuklattı.
TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri devam ediyor. Fahriye Evcen dizi sahneleriyle alakalı sık sık sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi önceki gün çocuklarıyla birlikte İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’e dadıları da eşlik etti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikiliden Fahriye Evcen’in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Fahriye Evcen'in kullandığı çantanın fiyatının 36 bin 200 TL olduğu öğrenildi.