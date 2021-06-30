Fahriye Evcen'den bomba girişim, kendi işini ve markasını kurdu!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, tasarımdan üretim aşamasına kadar bizzat kendisinin ilgilendiği Ivy People markasının ürünlerini bugün satışa sunuyor.
Önceki gün eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'te görüntülenen Burak Özçivit, "Yeni bir proje olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Benim halihazırda devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil, sürprizleri olacak. Asıl haberler onda ama zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacağız" dedi Evcen, sürprizi bugün Instagram hesabından duyurdu. Ivy People adlı bir giyim markası kurduğu haberini takipçilerine müjde verdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Rol aldığı dizinin sezon finali yapması rağmen bir süre daha İstanbul'da kalıp, işlerine yöneleceklerini belirten Özçivit, "Tatil planı henüz yapamadık. İşler güçler birikti. Malum çekimlerden fırsat bulamıyorduk. İşleri toparlar toparlamaz ailece güzel bir tatile çıkmayı düşünüyoruz" dedi.
Burak Özçivit, "Yeni bir proje olacak mı?" sorusuna, "Benim halihazırda devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil, sürprizleri olacak. Asıl haberler onda ama zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.