Fahriye Evcen'den bomba girişim, kendi işini ve markasını kurdu!

Önceki gün eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'te görüntülenen Burak Özçivit, "Yeni bir proje olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Benim halihazırda devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil, sürprizleri olacak. Asıl haberler onda ama zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacağız" dedi Evcen, sürprizi bugün Instagram hesabından duyurdu. Ivy People adlı bir giyim markası kurduğu haberini takipçilerine müjde verdi.