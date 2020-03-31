Fahriye Evcen sosyal medyaya damga vurdu Instagram'dan el dansını paylaştı
Burak Özçivit ve Karan bebek ile beraber karantina günlerini geçiren Fahriye Evcen, Instagram hesabından el dansı yaptı. Evcen'in paylaşımı sosyal medyanın gündemi haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile beraber sosyal medya hesaplarından yayımladıkları 'Hayat eve sığar, evde kal' projesi kapsamında paylaşım yapan ikiliden Fahriye Evcen, yeni paylaşımıyla da sosyal medyada konuşuldu.
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Koronavirüsün Türkiye'de hızla yayılmasıyla evinden çıkmayan Fahriye Evcen, sosyal medyada hızla yayılan bir akıma dahil oldu. Makyajsız, en doğal haliyle kamera karşısına geçen Evcen, el dansı yaptı.
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Herkesin dikkatini el dansı ile çeken Evcen, Ebru Akel'e meydan okumayı da ihmal etmedi.
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Sosyal medya hesabını çok aktif kullanmayan güzel oyuncu meydan okuduğu video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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