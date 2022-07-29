Fahriye Evcen sinir küpüne döndü, oğlu Karan'a yapılana karşı açtı ağzını yumdu gözünü!
Oyuncu Fahriye Evcen ikinci çocuğuna hamile. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile şu sıralar tatilde... Mavi turda keyif süren aile, Yalıkavak'a demir attı. Geçtiğimiz gün kahvaltı için gittikleri mekanda olanlar oldu. Oğulları Karan'a yapılan o şey karşısında Evcen, sinirlerine hakim olamadı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, şu sıralar ailesiyle birlikte tatilde... Tekne tatili yapan aile, Yalıkavak'a demir attı. İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu, ailece kahvaltıya gittikleri mekanda oğlu Karan'ın yanlışlıkla yaptığı şeye verilen tepkiye karşı susmadı. Fahriye Evcen'in, sakinliğini korumakta güçlük çektiği anlarda bakın neler yaşandı...
Burak Özçivit, 2 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve Nisan 2019’da dünyaya gelen oğulları Karan mavi turda. Çift geçen gün Yalıkavak’a demir attı.
Kahvaltı için karaya çıkıp bir mekana gittiler. Neşeleri yerindeydi. Ta ki kediyle oynayan Karan’ın, müşterilerden birinin masasına çarpmasına kadar!
Bu duruma sinirlenen müşteri, Karan’a “Yavaş ol biraz, bu ne ya!” diye bağırdı. Fahriye Evcen kızarak "Yaptığınız çok ayıp, o daha bir çocuk” sözleriyle tepkisini gösterdi.