Fahriye Evcen Karan bebekle yürüyüşlere başladı! Sosyal medyadan yayınladı
13 Nisan'da bebeği Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için pilatesin yanı sıra oğlu Karan'la da yürüyüşlere başladı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 13 Nisan'da büyük bir mutluluk yaşayarak bebekleri Karan'ı kucaklarına almışlardı. Doğumda ve doğumun ardından bebekleri Karan'ı gözlerden uzak tutmaya çalışan çift, yavaş yavaş bu kararlarından vazgeçiyor gibi gözüküyor.
Fahriye Evcen, hem doğum kilolarından kurtulmak isteyip hem de bebeği Karan'dan ayrılmak istemeyince evin bir odasını fitness salonuna çevirmişti. Evcen, kendisine yarımcı olması için bir de özel spor hocasıyla anlaşmıştı. Evcen'in evde yaptığı pilatesin yanı sıra bebeği Karan ile de orman yürüyüşlerine başladığı görüldü.
Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bebekleri Karan ile fotoğrafını paylaşarak ormanda yürüyüş yaptıklarını ifade etti.
Doğumundan bu yana Karan bebeği gözlerden ve sosyal medyadan uzak tutan Evcen, oğluyla fotoğraflarını paylaşmaya başladı.