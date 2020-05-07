Fahriye Evcen ev hallerini peş peşe paylaştı Instagram canlandı
Bebeği Karan nedeniyle televizyonda görülemeyen Fahriye Evcen, ev hallerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımları Instagram'a resmen renk kattı, beğeni yağdı.
Uzun bir süredir takipçilerinin, televizyon ekranları yerine sosyal medyadan takip etmek zorunda kaldığı Fahriye Evcen, karantina günlerinde Instagram'a biraz daha zaman ayırmaya başladı ve son günlerde peş peşe paylaşımlar yaptı. Burak Özçivit ile yaptığı bu paylaşımın ardından beyazlar içindeki hali derken son olarak ev hallerini paylaştı.
Geçtiğimiz Nisan ayında 1 yaşına basan oğlunu kendisi büyütmeyi tercih edince ekranlardan uzak kalan güzel oyuncunun hayranlarıyla tek bağı sosyal medya oldu. Artık hayranlarının televizyona dönmesi için isyanları çoğalınca da Evcen, çareyi Instagram'a daha çok vakit ayırmakla buldu.
Evcen, geçtiğimiz gün paylaştığı beyazlar içindeki halinin aksine yeni paylaşımlarında daha renkli çıkıyor takipçilerinin karşısına.
Son günlerin popüler rengi olan lila tonlarında bir hırka giyen Fahriye Evcen, gülücükler saçtığı pozlarını art arda Instagram'a yükledi.