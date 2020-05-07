Fahriye Evcen ev hallerini peş peşe paylaştı Instagram canlandı

Uzun bir süredir takipçilerinin, televizyon ekranları yerine sosyal medyadan takip etmek zorunda kaldığı Fahriye Evcen, karantina günlerinde Instagram'a biraz daha zaman ayırmaya başladı ve son günlerde peş peşe paylaşımlar yaptı. Burak Özçivit ile yaptığı bu paylaşımın ardından beyazlar içindeki hali derken son olarak ev hallerini paylaştı.