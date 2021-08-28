Fahriye Burak Evcen oğulları Karan için paraya kıydı! Bin dolara ikinci dadı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için yeni bir karar aldı. Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir karara imza attı. Çift, oğulları Karan Özçivit için ikinci dadıyı tutmaya karar verdi. İşte sebebi...