Fahriye Burak Evcen oğulları Karan için paraya kıydı! Bin dolara ikinci dadı
Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için ikinci bir dadı tutma kararı alarak, bin dolar maaşla ikinci bakıcıyı tuttu.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için yeni bir karar aldı. Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir karara imza attı. Çift, oğulları Karan Özçivit için ikinci dadıyı tutmaya karar verdi. İşte sebebi...
Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacak.
Burak Özçivit ise basın mensuplarının “İkiniz setteyken oğlunuz Karan’a kim bakacak?” sorusuna, “Bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek” yanıtını vermişti.
Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.