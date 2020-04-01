Fahrettin Altun dayanışma kampanyasına yapılan destekleri paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler, Twitter hesabından paylaştı.
“Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020
Milletler için işte kıyâmet o zamandır.”
İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi #BizBizeYeterizTürkiyem diyor.
En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz! pic.twitter.com/YzooHUm0nS
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