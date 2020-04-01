Fahrettin Altun dayanışma kampanyasına yapılan destekleri paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı.

16

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler, Twitter hesabından paylaştı.

26
36
46