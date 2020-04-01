Fahrettin Altun dayanışma kampanyasına yapılan destekleri paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler, Twitter hesabından paylaştı.

“Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır;

Milletler için işte kıyâmet o zamandır.”



İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi #BizBizeYeterizTürkiyem diyor.



En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz! pic.twitter.com/YzooHUm0nS