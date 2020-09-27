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Faciada korkunç detay! Kübra Boyraz'ın botoksunu yapan kişi ilkokul mezunu çıktı

İSTANBUL'da bir güzellik merkezinde botoks yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’a cerrahi operasyonu uygulayan Erdal D.’nin ilkokul mezunu olduğu ve hiçbir tıbbi eğitimi olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra ölen Kübra Boyraz'la (38) ilgili soruşturmada skandal gerçek ortaya çıktı. Sabah Gazetesi’nden Nazif Karaman’ın haberine göre, Boyraz'a cerrahi operasyonu gerçekleştiren kişilerin birinin pratisyen hekim, diğerinin ilkokul mezunu olduğu tespit edildi.

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Hiçbir tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen Beylikdüzü'ndeki güzellik merkezinde cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edilen Erdal D. tutuklandı.

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Kübra Boyraz, Newlife isimli güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybetmişti. Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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