Faciada korkunç detay! Kübra Boyraz'ın botoksunu yapan kişi ilkokul mezunu çıktı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra ölen Kübra Boyraz'la (38) ilgili soruşturmada skandal gerçek ortaya çıktı. Sabah Gazetesi’nden Nazif Karaman’ın haberine göre, Boyraz'a cerrahi operasyonu gerçekleştiren kişilerin birinin pratisyen hekim, diğerinin ilkokul mezunu olduğu tespit edildi.