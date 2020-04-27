Facebook Zoom'a rakip oluyor! CEO Mark Zuckerberg yeni hizmetlerini tanıttı
Virüs salgını sonrası evden çalışanlar videolu konferans özelliği olan uygulamaların kullanımı arttı. Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg de Zoom’a benzer özellikleri içeren yeni hizmetleri ‘Messenger Rooms’u tanıttı.
Dünya geneline yayılan salgınlar sonrası evden çalışanların sayısı artınca görüntülü arama hizmetlerinin kullanımı son aylarda yükselişe geçti. Büyük sanal toplantılar, özelleştirilebilir arka plan gibi eğlenceli eklentileri sayesinde Zoom milyonlarca kullanıcı kazanarak, popüler oldu.
"Yeni hedefi Zoom oldu": Facebook’un daha önce de büyük rakiplerini alt etmek için, onların özelliklerini taklit ettiği biliniyor. Şimdi de karantina sürecinde çok fazla kullanılan Zoom uygulaması için aynı durum söz konusu.
"Zaman sınırı olmayacak": Teknoloji devinin CEO’su Mark Zuckerberg Messenger uygulamasının ‘Messenger Rooms’ adlı yeni bir video konferans sürümü oluşturduğunu açıkladı.
Videolu açıklamasında Zuckerberg, yeni hizmetin kullanıcıların zaman sınırı olmaksızın, aynı anda elli kişiyle toplantı yapmasına olanak tanıyacağını söyledi. Zoom’un ücretsiz sürümü 100 kişiye kadar izin veriyor ancak maksimum kırk dakika görüşme yapılabiliyor.