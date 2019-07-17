FaceApp yaşlandırma uygulamasındaki büyük risk bilgileriniz paylaşılabilir
Yaklaşık 2.5 yıl önce çıkan FaceApp yaşlandırma uygulaması nasıl yeniden gündeme oturdu? Arkasında kim var? Yaşlılığımızı göreceğiz diye bizden hangi verilerimizi alıyor?
Sosyal medyada özellikle son birkaç gündür, kullanıcıların paylaştığı yaşlandırılmış fotoğraflardan geçilmiyor. Mobil cihazlar için geliştirilen FaceApp adlı uygulama ile yapılan bu fotoğraflar, sporcusundan, siyasetçisine; ünlüsünden, ünsüzüne deyim yerindeyse tüm kesimleri etkisine almış durumda.
Peki nedir bu FaceApp uygulaması? Tam olarak ne yapıyor? Arkasında kim var? Ve daha da çarpıcı olanı 2.5 yıl önce çıkmasına karşın neden Türkiye başta olmak üzere çoğu ülkede birkaç gündür adından en çok söz ettiren uygulama oldu?
Ücretsiz olarak indirilebiliyor
FaceApp uygulaması, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.Uygulamanın pek çok özelliği ücretsiz ancak, reklamsız/filigransız kullanım ve ek özellikler için Pro sürümünü edinmek gerekiyor ki FaceApp Pro sürümü için 1 aylık 23.99 TL, 12 aylık toplam 122.99 TL ve ömür boyu kullanım için ise 269.99 TL ödemek gerekiyor.
Uygulamanın en çok ilgi gören özelliğinin ‘yaşlandırma’
Uygulamayı indirip, erişim izinlerini veren kullanıcılar FaceApp ile önce fotoğraflarını yüklüyor veya yeni fotoğraf çekiyor. Ardından uygulamada yer alan filtreler kullanılarak, kendilerini (veya kullandıkları fotoğraftaki kişiyi) yaşlandırabiliyor, cinsiyetini değiştirebiliyor, hatta Hollywood yıldızlarına benzetebiliyor; saç, sakal, gözlük gibi efektlerin yanısıra makyaj da yapabiliyor. Uygulamanın en çok ilgi gören özelliğinin ‘yaşlandırma’ olduğunu ise artık söylemeye gerek bile yok.