Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var
20 gün önce doğum yapan Ezo Sunal'la abi Ali Sunal, koronavirüse yakalanmıştı. Ali Sunal, son sağlık durumunu açıkladı.
Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. 20 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Ezo Sunal evde tedavi olurken abisinden kötü haber gelmişti.
Nefes sorunu yaşamaya başlayan 43 yaşındaki Ali Sunal, hastaneye kaldırılmıştı. Başarılı oyuncu ve sunucunun tedavisine bir süre de hastanede devam edildi.
Ali Sunal, iyi haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
''Herkese merhaba, tedavim bitti iyiyim eve çıktım ilgilenen herkese teşekkürler, sağlıklı günler dilerim.''
Öte yandan Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüse yakalanmıştı. Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise bilinmiyordu. Ali Sunal, eşi hakkında bir açıklama yapmadı.