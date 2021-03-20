Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

Öte yandan Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüse yakalanmıştı. Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise bilinmiyordu. Ali Sunal, eşi hakkında bir açıklama yapmadı.