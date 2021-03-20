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Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

20 gün önce doğum yapan Ezo Sunal'la abi Ali Sunal, koronavirüse yakalanmıştı. Ali Sunal, son sağlık durumunu açıkladı.

Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. 20 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Ezo Sunal evde tedavi olurken abisinden kötü haber gelmişti.

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Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

Nefes sorunu yaşamaya başlayan 43 yaşındaki Ali Sunal, hastaneye kaldırılmıştı. Başarılı oyuncu ve sunucunun tedavisine bir süre de hastanede devam edildi.

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Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

Ali Sunal, iyi haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

''Herkese merhaba, tedavim bitti iyiyim eve çıktım ilgilenen herkese teşekkürler, sağlıklı günler dilerim.''

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Ezo Sunal'la beraber koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan haber var

Öte yandan Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüse yakalanmıştı. Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise bilinmiyordu. Ali Sunal, eşi hakkında bir açıklama yapmadı.

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