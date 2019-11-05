Ezhel'in Aya şarkısında dans eden Ebru Polat kendisini eğitimiyle savundu
Ebru Polat, paylaşmayacağım dediği dans videosunu eleştirilere cevap vererek sosyal medya hesabında paylaştı.
Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, geçtiğimiz gün Ezhel'in yeni şarkısı Aya'da dans ederken çektiği videosunu sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmış ve ısrarlara rağmen Instagram paylaşımı olarak yüklemeyeceğini söylemişti ki onu da yükledi.
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Ebru Polat, takipçilerinin ısrarına rağmen yüklemeyeceğim dediği olay dans videosunu paylaşırken kendisine gelen eleştirilere de cevap verdi.
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Ebru Polat'ın olay yaratan dans videosu Instagram'da şu şekilde yer alırken Polat, altına ise şunları yazarak eleştirilere cevap verdi:
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Bir bende yok: "Normalde paylaşmayacaktım ama zaten bütün sayfalar paylaşmış bir bende yok... Paylaşayım madem. Bu arada işi gücü yok demeyin; 5 şirket, konserler vs vs...''
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