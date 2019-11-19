Ezhel müjdeyi annesiyle beraber duyurup asker selamı çaktı tezahüratlar yıktı

Ezhel'in annesi, "Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" sözleriyle Ezhel'in askere gideceğini duyurdu.

İşte o anlar