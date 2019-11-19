Ezhel müjdeyi annesiyle beraber duyurup asker selamı çaktı tezahüratlar yıktı
Ezhel, konserinde annesiyle beraber müjdeyi duyurdu, asker selamı da verince 6.500 kişi aynı anda tezahürat yapmaya başladı.
Türk rap yıldızı Ezhel, geçtiğimiz Cumartesi Volkswagen Arena'da sahne aldı. Konserin sonunda ise Ezhel, yaptığı sürprizi ile hayranlarını şaşırtmayı başardı.
Binlerce kişinin dinlemeye geldiği Ezhel, konserde "Geceler", "Felaket", "İmkansızım", "Olay" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ezhel'e sahnede DJ Artz ve Bugy eşlik etti. Ünlü rapçi konserin finalinde annesi Ulya Turgut'u sahneye çağırdı.
Ezhel'in annesi, "Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" sözleriyle Ezhel'in askere gideceğini duyurdu.
Ezhel'in annesinin sözlerinin ardından "En büyük asker bizim asker tezahüratları yükseldi. Tezahüratlar karşısında mutlu olan Ezhel hayranlarına asker selamıyla karşılık verdi.