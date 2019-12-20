Ezhel kışladan ilk fotoğrafları paylaştı! Bedelini ödedik dona dona
İstanbul'da konser verdikten sonra askere gideceğini söyleyen Ezhel, kışladan ilk kareleri paylaştı.
Geçtiğimiz ay İstanbul'da son konserini veren ünlü rapçi Ezhel, ilk kışla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ezhel'in asker fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Uzun süredir müzik dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ezhel, paylaştığı kamuflajlı fotoğrafa "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu paylaştı.
'Ezhel' lakabıyla tanınan gerçek ismi Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da verdiği konserde askere gideceğini duyurdu. Ezhel'in ilk fotoğrafları geldi. Ezhel, havanın -2 derece olduğunu belirterek, kamuflajlı ilk fotoğrafına, "Bedelini ödedik, içimiz dona dona" notunu ekledi.
Ezhel, bir sonraki paylaşımını ise içtima alınmasını beklerken yaptı. Rapçi, kendi çıkardığı şarkıdan esinlenerek, "Götür beni içtimaya aya aya" notunu ekledi.