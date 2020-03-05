Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini paylaştı gelen yorumlar isyan ettirdi
Ünlü oyuncu Ozan Çobaoğlu ile mulu bir evlilik sürdüren Ezgi Sertel, dünyaya gelen ikizleri Mert ve Tibet ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Sunucu Ezgi Sertel, bağlandığı canlı yayında ise hamilelik döneminde ve sonrasında gelen çirkin yorumlara adeta isyan etti.
Oyuncu Ozan Çobaoğlu ile 2018 senesinde dünyaevine giren TV sunucusu Ezgi Sertel, çiftinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert 1,5 ay önce dünyaya gözlerini açtılar. Mutlu evliliği süren çiftten Sertel, ikizleriyle ilk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
"Evlat Candır": Ezgi Sertel, ikizleri Tibet ve Mert ile pozunu "Bizim 40'ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin inşallah. Evlat candır..." notuyla yayımladı.
Bu pozlardan sonra çiçeği burnunda anne Ezgi Sertel, ikizlerin bebek salıncağındaki karelerini takipçileriyle paylaştı.
"Kötü yorumlara maruz kaldım": Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programına konuşan Ezgi Sertel, bu fotoğrafları paylaştıktan sonra çok çirkin yorumlara maruz kaldığını ifade etti. Sertel yaşadıklarını şöyle anlattı: