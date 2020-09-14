Ezgi Sertel ikizleriyle beraber fotoğrafını paylaştı binlerce beğeni geldi

Öte yandan sunucu, geçtiğimiz aylarda hamileliğiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

''Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.''