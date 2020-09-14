Ezgi Sertel ikizleriyle beraber fotoğrafını paylaştı binlerce beğeni geldi
Ezgi Sertel, sosyal medya hesabı Instagram'dan ikizlerinin fotoğrafını paylaştı, takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.
2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i yaklaşık sekiz ay önce kucaklarına aldı.
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38 yaşındaki sunucu, ikiz bebekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Sertel'in "Bugün bebeklerimle sahile indik" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 29 binden fazla beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.
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Öte yandan sunucu, geçtiğimiz aylarda hamileliğiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
''Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.''
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