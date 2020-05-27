Ezgi Sertel 4 aylık ikizleriyle beğeni rekoru kırıyor oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni rekoru kırmaya devam ediyor. Ezgi Sertel, son olarak ikizlerini paylaştı.
Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren sunucu Ezgi Sertel, geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri Mert ve Tibet'i kucağına aldı. Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Ezgi Sertel, şimdilerde anne olmanın heyecanını 4 aylık ikiz bebekleri Kartal ve Tibet ile yaşıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ezgi Sertel, heyecanını bebekleri ile çekilen karelerini Instagram'da yayımlayarak sevenleriyle paylaşıyor. Son paylaşımında "Bebeklerim" notunu düştüğü fotoğrafları paylaşan Sertel, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı
Ezgi Sertel'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı. Öte yandan sunucu, geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
''Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.''