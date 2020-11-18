Ezgi Mola'yı o iddia çileden çıkardı Instagram hesabından demediğini bırakmadı
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldız oyuncusu Ezgi Mola, hakkında çıkan haberlere isyan etti. Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Mola'nın hamile olduğu söylendi.
Şimdilerde her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı ile fırtınalar estiren Ezgi Mola, dizisinin yanı sıra özel hayatyla dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun bir süredir işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mutlu bir beraberliği olan Mola'dan hayranları güzel haberi de bekliyor.
Pandemi nedeniyle evlilik programlarını ileri bir tarihe alan Mola ve Aksakallı hakkında son çıkan haber ise 'yok artık' dedirtti. İddialara göre, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, yıldırım nikahı için masaya oturacak sebebi ise Mola'nın hamileliği.
Bu haberi okuyan Ezgi Mola, çileden çıktı ve sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, şunları yazdı:
"Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız, yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlarıma cevap da verdim.''
''Haberiniz yalandır. Daha önemli ve gerçek olduğundan emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle, sevgiler."