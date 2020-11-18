Ezgi Mola'yı o iddia çileden çıkardı Instagram hesabından demediğini bırakmadı

Bu haberi okuyan Ezgi Mola, çileden çıktı ve sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, şunları yazdı:

"Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız, yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlarıma cevap da verdim.''