Ezgi Mola'dan takdirlik hamle Koronavirüs nedeniyle kira almayacak
Koronavirüs nedeniyle işlerine gidemeyenler ve işte çıkarılanlar olunca Ezgi Mola, bir iyilik hareketi başlattı. Mola, iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs Türkiye'ye geldi. Virüse karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen Ezgi Mola ise iyilik hareketi başlattı.
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan Ezgi Mola, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım.''
''Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum."
Geçtiğimiz hafta Koronavirüs karşı alınan tedbirler kapsamında mekanların kapatılmasıyla ilgili paylaşım yapan Ezgi Mola, iyilik hareketini şu sözlerle duyurmuştu: