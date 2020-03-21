Ezgi Mola'dan takdirlik hamle Koronavirüs nedeniyle kira almayacak

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan Ezgi Mola, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım.''